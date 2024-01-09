За його словами, росіяни вдарили своїми дронами-камікадзе і ракетами раніше, ніж градуси понизились. Це сталося двічі: 29 грудня і 2 січня.

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Ігнат сказав, чи обирає ворог свої атаки відповідно до погоди

Полковник зазначив, що ворог буде враховувати всі моменти, не лише фактор погоди й навантаження на енергетику. Зокрема, за словами Ігната, росіяни також слідуватимуть своїм стратегічним цілям, задумам, які намагаються зробити у нашій державі вже другий рік.

Звичайно, вони хочуть якомога більше завдати нам шкоди, атакують стратегічні об'єкти держави. У нас сьогодні усе, що атакується ворогом, має вагу для життєдіяльності нашої держави,

– сказав він.

Ігнат наголосив, що це і військові об'єкти, і інфраструктурні, цивільні підприємства, портова інфраструктура, і навіть продовольчий сектор.

"Тому ворог буде робити все для того, аби завдати нам якомога більше шкоди. Ми маємо про це пам'ятати", – зауважив речник.

Він наголосив, що наша держава живе в стані повномасштабної війни вже скоро два роки. Тому нам потрібно в будь-який момент очікувати неприємних сюрпризів від Росії.

Кожен для себе має зробити висновки, що йому робити, як захистити себе та своїх рідних, як реагувати на повітряну тривогу, тому що пасивний захист повинен бути. Люди повинні мати чіткий алгоритм дій, коли відбувається тривога, куди йти і як,

– зауважив Ігнат.

Водночас він підкреслив, що Повітряним силам нічого не лишається, як захищати й далі повітряний простір, громадян і нагадувати партнерам, що допомога України – це допомога всьому цивілізованому світу на сьогодні. Полковник сказав, що не допомогти Україні – це не допомогти самому собі, тому посилення нашої протиповітряної оборони є і буде пріоритетним.

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