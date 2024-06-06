Артиллерийские снаряды уже начали поступать на фронт, но нужно время, – ISW

Украинская армия длительное время испытывала дефицит артиллерийских боеприпасов, однако ситуация улучшилась после того, как США одобрили пакет помощи нашему государству. Аналитики Института изучения войны считают, что для того, чтобы это чувствовать, нужно время.

Артиллерийские боеприпасы, которые предоставил Запад, начали поступать в Силы обороны на фронте. В то же время их все еще не достаточно.

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Россияне сохраняют преимущество

Украинские солдаты, которые держат оборону вблизи Волчанска рассказали, что боеприпасы, которые нам предоставил Запад, начали поступать на их участок фронта, но российские силы в этом районе все еще сохраняют преимущество в боеприпасах.

Один украинский солдат сказал журналистам, что преимущество составляет пять к одному в пользу россиян.

Другой украинский солдат объяснил, что боеприпасы начали "просачиваться" на линию фронта, но еще не приобрели значительных масштабов. По его словам, российские войска продолжают иметь "значительное преимущество" в боеприпасах.

В ISW считают, что российские войска пытаются достичь значительных тактических и оперативных целей до того, как американская военная помощь поступит к украинским силам на фронте в полном объеме.

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