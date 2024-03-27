Россияне уже давно неукомплектованы: Коваленко назвал главный признак

Россия имеет возможность бросать на фронт большое количество оккупантов. Однако страна-агрессор уже давно имеет огромный дефицит техники. Если бы военно-промышленный комплекс захватчиков работал полноценно, то они могли бы захватить значительно больше украинских территорий.

Российские подразделения не могут полноценно выполнять боевые задачи, потому что они недостаточно укомплектованы. Это 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Они уже давно недоукомплектованы. Они не могут полноценно обеспечивать свою армию техникой. У них достаточно серьезный дефицит. Они могут набирать человеческий ресурс, но его еще надо чем-то обеспечивать, чтобы он работал эффективно в наступлении. А если в наступлении ты не имеешь достаточно техники, то ты не являешься эффективным подразделением и не можешь полноценно выполнять свои боевые задачи", – подчеркнул он.

Россия идет по пути деградации

Александр Коваленко отметил, что согласно общей штатной комплектацией в наступлении то или иное подразделение врага должно иметь, к примеру, три танка и 11 боевых бронированных машин, чтобы выполнить боевую задачу. Но это подразделение получает два танка, три ББМ и четыре китайские гольф-кары. Этим они наступают.

Результат мы видим. Это подразделение, техника уничтожаются, не имеют возможности выполнить свою боевую задачу. Идет другое подразделение, которое также получает соответственно меньшее количество механизированной компоненты. Уже один танк, три ББМ и примерно 10 гольф-каров. Результат такой же. Итак, все идет по пути деградации,

– объяснил военный обозреватель.

У России сегодня нет возможности своевременно полностью компенсировать те потери, которые несут ее подразделения во время боевых действий. Именно это играет на пользу украинским защитникам.

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