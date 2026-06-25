На грани топливного коллапса: оккупанты планируют использовать Крымский мост, – "Атеш"

Из-за критического дефицита топлива на оккупированном полуострове захватчики вынуждены пересмотреть свои табу в отношении использования поврежденного Керченского моста. Российские власти рассматривают возможность возобновления опасных железнодорожных перевозок нефтепродуктов через мост, несмотря на высокий риск его окончательного разрушения.

Об этом сообщают представители партизанского движения "Атеш".

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Какие варианты рассматривают в России?

Как сообщают агенты со ссылкой на источники в местных органах власти, оперативный штаб захватчиков в настоящее время активно обсуждает снятие запрета на транспортировку горюче-смазочных материалов по железнодорожным путям Керченского моста.

Главной причиной такого шага стал фактический паралич других логистических маршрутов. После успешных и точных ударов Сил обороны Украины по портовой и паромной инфраструктуре в Керчи, а также в порту "Кавказ", возможности России доставлять топливо по морю сократились до минимума. Альтернативный вариант поставок по так называемому "сухопутному коридору" через оккупированные южные регионы Украины также оказался неэффективным.

Самим оккупантам приходится признавать, что логистика на этом направлении стала слишком медленной и смертельно опасной, поскольку основные трассы находятся под круглосуточным огневым контролем и атаками украинских беспилотников.

Стоит отметить, что ранее железнодорожные цистерны с топливом через Керченский мост принципиально не пропускали. Российское руководство осознавало серьезность повреждений конструкции, полученных в результате масштабных атак в 2022, 2023 и 2025 годах, из-за чего действовали жесткие эксплуатационные ограничения. Однако сегодня, лишившись стабильного паромного сообщения и безопасных сухопутных путей, враг вынужден использовать этот последний и крайне рискованный для него маршрут.

Стоит отметить, что в ВМС ВСУ заявили, что Россия ограниченно использует Крымский мост из-за предыдущих повреждений и опасений новых ударов. По словам Дмитрия Плетенчука, мост фактически стал "тупиком", поэтому оккупанты продолжают делать ставку на сухопутный коридор. Дополнительные проблемы для российской логистики создало уничтожение железнодорожного моста через Северо-Крымский канал.

Напомним, Силы специальных операций Украины уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал во временно оккупированном Крыму, который россияне использовали для военной логистики. В результате ударов были повреждены рельсы и один из пролетов моста, а также уничтожена ремонтная техника во время повторной атаки. По данным ССО, это существенно затруднит поставки боеприпасов и техники российским войскам в регионе.