В Москве зафиксирован дефицит топлива, поскольку Украина вывела из строя значительную часть российских нефтеперерабатывающих мощностей. Это поставит под сомнение способность России экспортировать нефтепродукты.

Об этом говорится в посте министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в социальной сети X.

Какова ситуация в России с топливом

Сикорский рассказал, что польское посольство зафиксировало нехватку топлива непосредственно в российской столице. А этот регион традиционно имеет наивысший приоритет при распределении ресурсов.

В настоящее время авторитетные источники свидетельствуют, что Украина уже вывела из строя около 50% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Так откуда же возьмутся излишки для экспорта,

– потролил польский министр дизельную угоду Путина и Трампа.

Напомним, что 9 октября Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Путиным. Как сообщил американский президент, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива , а в целом в планах – несколько миллионов тонн.

СМИ сообщили, что первая партия дизельного топлива из России уже на подступах к берегам США. Танкер MINERVA ZEN вышел из российского Санкт-Петербурга еще 22 сентября и, судя по всему, все это время направлялся к восточному побережью США. Это может свидетельствовать о запланированном характере рейса еще до публичного обнародования договоренностей.