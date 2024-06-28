В Укрэнерго рассказали, какой сейчас дефицит в энергосистеме Украины

Из-за российских обстрелов в Украине действуют графики отключения света. В Укрэнерго рассказали, что дефицит в украинской энергосистеме разный, в зависимости от времени суток.

Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что Украина в результате 8 массированных атак России потеряла половину мощности наших электростанций, то есть более 9 гигаватт.

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Что известно о дефиците мощности в энергосистеме

Владимир Кудрицкий рассказал, что объем дефицита электроэнергии в энергосистеме может варьироваться. Например, он может быть меньше ночью и обычно наибольший – вечером.

Важно также понять, что если общий дефицит мощности составляет, для примера, 20% – это не означает, что 20% потребителей будут отключены. Часть произведенной энергии резервируется для потерь в сетях и для нужд критической инфраструктуры, которую нельзя выключать. В этом случае отключенных потребителей может быть и 35 – 40%,

– рассказал чиновник.

По его словам, ранее в регионах, где процент критической инфраструктуры в общем потреблении меньше, то у каждого потребителя отключения могли быть менее длительными.

Зато сейчас, по словам Владимира Кудрицкого:

для каждого облэнерго назначают количество очередей;

эти очереди распределяются по всей стране таким образом, чтобы обеспечить более равномерное распределение бремени отключений между областями.

Например, в определенное время во всех областях одновременно вводится одна и та же очередь отключений.

Председатель правления Укрэнерго объяснил, что эти очереди между собой постоянно меняют, что уменьшает неравномерность и обеспечивает более справедливое распределение объемов отключений в стране.

Кстати, в течение 28 июня графики отключений в Украине действуют круглосуточно. Узнать, когда будут выключать свет вам можно по ссылке.