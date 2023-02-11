Что указывает на дефицит высокоточных ракет в России: в воздушных силах назвали признаки
Страна-террористка регулярно наносит ракетные удары по городам Украины. Однако с каждой ее очередной атакой военные убеждаются, что запас дальнобойных и высокоточных ракет у нее иссякает.
На это, в частности, указывает и более частое использование достаточно неточных ракет С-300. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.
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Частое использование С-300
К сожалению, ракет такого типа у России еще много. Их используют преимущественно в прифронтовых городах для обстрелов критической инфраструктуры.
С-300 летят крайне неточно, но их, к сожалению, много у врага. Тысячи ракет,
– подчеркнул Юрий Игнат.
Также спикер Воздушных сил подчеркнул, что обломки российских ракет также предоставляют Украине сведения о том, когда была изготовлена ракета, какие запчасти в ней, какие страны еще не соблюдают санкции и т.д.
Признаки дефицита
Однако такое частое использование неточных ракет указывает на то, что Россия экономит более опасные дальнобойные высокоточные ракеты. Например, такие, как "Калибр", Х-101, "Кинжал", "Искандер".
И те расстояния и промежутки времени от удара до удара начали расти, соответственно, и можно делать такие выводы,
– сказал Юрий Игнат.
Все эти вещи говорят о том, что есть определенный дефицит.
Массированная ракетная атака 10 февраля: коротко
- Массированная ракетная атака в пятницу, 10 февраля, стала 14-й с осени 2022 года. Во время нее оккупанты выпустили более 70 крылатых ракет.
- По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в небе Украины военным удалось уничтожить десятки российских ракет.
- Особенностью этого обстрела было и то, что это была первая массированная атака Украины ракетами С-300.
- Примечательно, что российские ракеты в этот день были не только в воздушном пространстве Украины. Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, они также пересекли Молдову и Румынию, которая является государством-членом НАТО.