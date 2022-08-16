У россиян появилась новая тема: о чем пропагандисты воют на болотах

"Украина – банкрот. Украина попала в зависимость от Запада". Взывают на болотах…. У россиян – новая тема.

Все пропагандисты и их кураторы начали разгонять тезис, что Украина – банкрот. Базой для этого стало то, что рейтинговые агентства поставили рейтинг Украины на уровне "Избирательного дефолта". Все пропало? Нет.

Читайте Пентагон забыл про богов войны в Украине

Что произошло?

Украина провела реструктуризацию внешних коммерческих долгов. Украина согласовала с инвесторами заморозку всех выплат на два года. И инвесторы согласились на это.

Для инвесторов вполне понятно, почему у Украины во время войны, когда экономика падает на 30%, нет денег для обслуживания долга. Более того, инвесторы бы сами очень удивились, если бы Украина в такой ситуации продолжила обслуживать долги. Это было бы нерационально. И глупо.

Украина действительно получила временный рейтинг на уровне дефолтного. Но это был технический шаг рейтинговых агентств. И очень скоро они сделают следующий шаг и выведут Украину из своего рейтингового дефолта. Ибо реструктуризация прошла быстро и не больно.

Обычно не платить по долгам – это плохая идея. Она разрушает доверие. А доверие – это самое дорогое в современном мире. Поэтому очень плохая была идея в довоенное время не платить по своим долгам. Поэтому эту идею так активно и продвигали российские агенты и Коломойский. Это было бы очень плохо для экономики Украины.

Но сейчас доверие не рушится. Потому что у Украины достаточно аргументированных причин для проведения реструктуризации. Мы понимаем это. Инвесторы это понимают. Поэтому, когда война закончится, Украина вернется в финансовый мир. И этот временный рейтинг на уровне дефолтного не станет большой проблемой во взаимоотношениях с инвесторами. Хотя некоторые технические проблемы создаст. Однако это минимальные проблемы, избежать которых в результате военной агрессии невозможно.

Важно Угрозы к 24 августа возросли: оккупанты массово стягивают ракеты в Украину

Дефолт россии

Украина в дефолте. россия в дефолте. Есть ли разница? Да. Прежде всего, пройдет несколько дней и недель, и рейтинг Украины вернется на не дефолтный уровень. Это был чисто технический шаг рейтинговых агентств, которые не могли проигнорировать такое событие.

А вот россия не договорилась с кредиторами. россия уже несколько месяцев находится в состоянии дефолта. И будет в нем еще очень долго. Во-вторых, Украина сохранила доверие инвесторов. А россия прежде всего попала в моральный дефолт, а потом уже в технический.

Потому и борются в Москве. Ибо знают о своем состоянии. И потому кричат о дефолте в Украине. Поэтому и кричат именно сейчас, что украинская экономика разрушена. Хотя украинская экономика постепенно восстанавливается даже во время войны. А вот российская – деградирует.

Ну, пусть боятся. Чем громче пропаганда воет на болотах, тем больше у нас понимание, что все идет очень не по плану.

У Украины финансовые проблемы? Да. Вдоволь. Из-за российской агрессии. И они будут продолжаться, пока российские солдаты не уйдут из Украины. И действительно, мы нуждаемся в постоянной помощи Запада.

Но фишка состоит в том, что эта помощь у нас есть. А вот в россии ее нет. И они это знают. Они понимают, что Иран и Северная Корея не помогут побороть экономический кризис. Поэтому наша зависимость – это наша сила, потому что мы получим помощь, которая нужна в войне на истощение.

Потому и кричат еще громче. Но пусть.

Также стоит знать – путину отчаянно необходимо прекращение огня: смотрите видео