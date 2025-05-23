Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что с Россией только так и надо вести переговоры. Он подчеркнул, что это правильный рычаг давления на противника.

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Как эффективно противостоять России

Тарас Загородний назвал три уязвимые точки России. Первое – это блокада портов в Новороссийске. Второе – блокада Балтийского моря. Третье – дезорганизация гражданской авиации в России.

Это очень болезненный для них вопрос. Разговор с россиянами будет вестись совсем по-другому. Они будут бегать и кричать, что сделать, чтобы все разблокировать. Тогда должны выставляться совсем другие условия, в частности о графике вывода (российских – 24 Канал) войск с территории Украины,

– сказал политтехнолог.

По его мнению, важно также давить на европейских партнеров и требовать от них не только очередных санкций против России, но и конкретных действий.

Кроме того, угрозы атак по территории России серьезно влияют на авиаперелеты внутри страны-агрессора. Сами россияне начали чувствовать войну и осознавать, что она возможна и на их территории.

Дезорганизация авиасообщения приводит к созданию проблем для такой огромной страны как Россия. Например, как быстро доставить оборудование для добычи газа, или как быстро перебросить росгвардию, чтобы утихомирить бунт в любой точке России? Это фрагментация страны,

– объяснил Загородний.

Это создает огромное давление на россиян, поэтому производство дронов в Украине должно быть масштабным, чтобы наносить врагу еще большие проблемы.

К слову, в Липецкой области РФ дроны атаковали стратегическое предприятие "Энергия", которое производит химические источники тока для военной техники, авиации и флота. Завод сотрудничает с российским Минобороны, ФСБ, МВД и находится под санкциями многих стран. Атака вызвала пожар, пострадали по меньшей мере четыре человека.