Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що із Росією тільки так і треба вести перемовини. Він підкреслив, що це правильний важіль тиску на противника.

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Як ефективно протистояти Росії

Тарас Загородній назвав три вразливі точки Росії. Перше – це блокада портів у Новоросійську. Друге – блокада Балтійського моря. Третє – дезорганізації цивільної авіації у Росії.

Це дуже болісне для них питання. Розмова з росіянами буде вестися зовсім по-іншому. Вони бігатимуть та кричатимуть, що зробити, аби все розблокувати. Тоді повинні виставлятись зовсім інші умови, зокрема про графік виведення (російських – 24 Канал) військ з території України,

– сказав політтехнолог.

На його думку, важливо також тиснути на європейських партнерів та вимагати від них не лише чергових санкцій проти Росії, але й конкретних дій.

Крім того, загрози атак по території Росії серйозно впливають на авіаперельоти всередині країни-агресорки. Самі росіяни почали відчувати війну та усвідомлювати, що вона можлива і на їхній території.

Дезорганізація авіасполучення призводить до створення проблем для такої величезної країни як Росія. Наприклад, як швидко доставити обладнання для видобутку газу, чи як швидко перекинути росгвардію, щоб втихомирити бунт у будь-якій точці Росії? Це фрагментація країни,

– пояснив Загородній.

Це створює величезний тиск на росіян, тому виробництво дронів в Україні має бути масштабним, щоб завдавати ворогу ще більших проблем.

До слова, у Липецькій області РФ дрони атакували стратегічне підприємство "Енергія", яке виробляє хімічні джерела струму для військової техніки, авіації та флоту. Завод співпрацює з російським Міноборони, ФСБ, МВС і перебуває під санкціями багатьох країн. Атака спричинила пожежу, постраждало щонайменше четверо людей.