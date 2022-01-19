Действенный инструмент давления на Россию, – США об остановке "Северного потока-2"

В администрации Джо Байдена считают, что остановка "Северного потока-2" – едва ли не единственный рычаг влияния на Россию. Сертификация газопровода приостановлена.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов 18 января.

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Мы (США – 24 канал) продолжаем считать, что остановка трубопровода "Северный поток-2" является действенным инструментом, с помощью которого мы можем давить на Россию сейчас,

– сказала она.

Кстати, представитель партии "Зеленых" Омид Нурипур предполагает, что скандальный газопровод могут остановить. В частности, такой вариант будут рассматривать в случае вторжения России в Украину.

Сертификация "СП-2": что известно

Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.

Эти документы – пакет законов о внутреннем рынке голубого топлива и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.

Германия в ноябре остановила сертификацию "Северного потока-2". Процесс возобновят при условии, что газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

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