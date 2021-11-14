Действия режима Лукашенко отвлекают от действий России на границе с Украиной, – Госдеп США

Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау. После этого госсекретарь США заявил, что действия режима Лукашенко отвлекают внимание от действий России на границе с Украиной.

Блинкен во время разговора осудил использование мигрантов. Об этом на сайте Госдепа США написали 14 ноября.

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Действия Лукашенко ставят перед собой цель отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной

Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной,

– пояснил госсекретарь США.

По результатам разговора Блинкен и Рау:

осудили использование уязвимых мигрантов;

призвали Лукашенко устранить коренные причины санкций, введенных западом, – "отказа в правах человека и основных свободах для белорусского народа".

Более того, госсекретарь США заявил, что благодарен Польше за ее активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Соединенные Штаты, Польша, другие союзники и партнеры едины в стремлении навязать Москве значительные расходы за ее военную агрессию и злонамеренную деятельность в регионе", – заявили в Госдепе.

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