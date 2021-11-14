Действия режима Лукашенко отвлекают от действий России на границе с Украиной, – Госдеп США
Источник:Госдепартамент США
Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау. После этого госсекретарь США заявил, что действия режима Лукашенко отвлекают внимание от действий России на границе с Украиной.
Блинкен во время разговора осудил использование мигрантов. Об этом на сайте Госдепа США написали 14 ноября.
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Действия Лукашенко ставят перед собой цель отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной
Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной,
– пояснил госсекретарь США.
По результатам разговора Блинкен и Рау:
- осудили использование уязвимых мигрантов;
- призвали Лукашенко устранить коренные причины санкций, введенных западом, – "отказа в правах человека и основных свободах для белорусского народа".
Более того, госсекретарь США заявил, что благодарен Польше за ее активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Соединенные Штаты, Польша, другие союзники и партнеры едины в стремлении навязать Москве значительные расходы за ее военную агрессию и злонамеренную деятельность в регионе", – заявили в Госдепе.
Коротко об обострении ситуации на границе Польши и Беларуси
- Тысячи мигрантов заметили на границе с Польшей 8 ноября. Они пытались попасть в ЕС. В этот же день Польша объявила на границе боевую готовность.
За минувшие сутки, 13 ноября, польская сторона зафиксировала 223 попытки незаконного пересечения границы. Для штурма границы нелегалы получают от белорусских силовиков топоры и кусачки.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что сейчас рассматривают пакет будущих санкций против режима Александра Лукашенко. Политик не исключает полное закрытие границы с Беларусью.