Россия умеет воевать на "понтах": как следует оценивать спектакль с Тихоокеанским флотом

В России отправили в отставку Командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца. Перед этим там прошли неожиданные проверки: корабли привели в полную боевую готовность, подняли весь экипаж. Эти действия со стороны россиян выглядят довольно странно и рассматриваются как "классическая российская примитивная пропаганда".

Об этом в эфире 24 Канала заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он добавил, что таким образом, Россия хочет перехватить информационную инициативу.

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"Они постоянно пытаются перехватить инициативу информационно, потому что умеют воевать на "понтах", то есть лишь говоря об этом. И сегодня хотят сказать: "Смотрите, мы проверили стратегические ядерные арсеналы, мы проверили Тихоокеанский флот, стратегический с точки зрения нарастания ядерного оружия, бойтесь нас". А все: "Ну хорошо. Проверили и что дальше?", – иронически отметил чиновник.

Он добавил, что в настоящее время Россию не воспринимают всерьез. Впрочем, не стоит игнорировать то, что она делает, а правильно анализировать и принимать соответствующие решения.

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Возможна единая эскалация

Россию следует анализировать, как объект на природу рисков. В данном случае говорится о единой эскалации, если Украина вовремя не получит необходимое количество оружия и Россия сможет удержать временно оккупированные территории. Это будет эскалация не только для нашей страны, но и для Европы, отметил Подоляк.

Россия будет "закусив удела" постоянно пытаться реваншировать и будет учитывать ошибки, которые она сегодня совершает. Они тогда сменят военное руководство, не только этого субъекта, но и многие другие. Может, сменят двойника Путина, сделают из кого-то подобного ему, но он будет уже другой, более модерновый. Они продолжат экспанционизм, как единую концепцию выживания такого российского государства. Это единственный путь эскалации,

– объяснил он.

Чиновник добавил, что все заявления, должностные перестановки в России касаются исключительно их внутренних конфликтов. Не более.

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