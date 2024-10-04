Это не мощное наступление: военный эксперт объяснил действия россиян на Востоке

Российские войска имеют определенный успех в Донецкой области. В частности, на днях враг захватил Угледар. Впрочем, о мощном наступлении противника пока речь не идет.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что на сегодня россияне сосредоточились только на одном направлении.

Читайте также Какой следующий шаг россиян в Донецкой области: военный эксперт назвал возможное направление

Можно ли считать наступление россиян на Востоке "мощным"

Мощное наступление противника означает прорыв основной линии обороны, выход на оперативное пространство и обеспечение темпа продвижения на глубину до 120 километров в темпе 25 – 30 километров в сутки.

Россияне третий год бьются над стратегической задачей – выходом на границы Донецкой и Луганской областей.

В этом году эта стратегическая задача не будет выполнена,

– заверил Грабский.

Расстояние активной линии фронта составляет около 1500 километров. Однако пока не наблюдается активных боевых действий на Херсонском, Харьковском, Купянском, Луганском и других направлениях. В частности, в районе Часового Яра есть только ограниченные боевые действия местного характера.

Кроме того, течение последней недели не наблюдалось активное продвижение противника на Покровском направлении.

Мы с вами говорим о попытках противника давить на отдельных участках фронта без особого успеха. В то же время мощное наступление означает полный перехват оперативной инициативы и навязывание своей воли,

– сказал военный эксперт.

По его словам, на сегодня мощность действий россиян сосредоточена фактически на одном направлении с дополнительным поднаправлением – Угледаром. Сейчас оккупанты сосредоточились на Кураховском направлении.

Важно! Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов тоже считает, что сейчас оккупанты сосредоточатся на Кураховском направлении. Ведь Покровское направление они должны остановить, пока не смогли взять Селидово.