Очень беспокоит врага: полковник запаса сказал, что задумали россияне на Запорожском направлении

Оккупанты стягивают войска из разных регионов и движутся в сторону Запорожской области. Вероятно, российская армия концентрирует свои силы, чтобы начать новое наступление на Запорожскую область.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом озвучил мнение, что вряд ли такие действия российской армии свидетельствуют о широкомасштабной наступательной операции. По его мнению, оккупанты хотят нивелировать успехи украинских военных, которые те достигли в прошлом году.

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План россиян – выход на границу Донецкой и Луганской областей

Свитан отметил, что уже полгода продолжаются разговоры о главном плане российской армии, который они хотят реализовать – выйти на границу Донецкой и Луганской областей. Те остатки сил для наступления, которые остались у оккупантов, они сейчас распределяют, понимая, что прорыва восточного фронта не будет.

Те ресурсы, которые у россиян были на восточном направлении в резерве и готовились для прорыва и входа в оперативное пространство с востока на запад, сейчас они перебрасывают на юг, в район Запорожского фронта (это как раз Времевский выступ, Урожайное, Старомайорское).

Для того, чтобы выйти с юга на Покровск, потому что с востока не получилось. Они хотят восстановить Времевский выступ, который украинская армия отрезала в прошлом году. Им до сих пор не дает покоя продвижение ВСУ, которое наши бойцы осуществили в 2023 году в сторону Токмака, это возле Работино. Россияне на этот участок тоже перебрасывают дополнительные силы,

– озвучил Свитан.