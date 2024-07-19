Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в розмові з 24 Каналом озвучив думку, що навряд чи такі дії російської армії свідчать про широкомасштабну наступальну операцію. На його думку, окупанти хочуть нівелювати успіхи українських військових, які ті досягли минулого року.

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План росіян – вихід на кордон Донецької й Луганської областей

Світан наголосив, що вже пів року тривають розмови про головний план російської армії, який вони хочуть реалізувати – вийти на кордон Донецької й Луганської областей. Ті залишки сил для наступу, які залишились в окупантів, вони нині розподіляють, розуміючи, що прориву східного фронту не буде.

Ті ресурси, які в росіян були на східному напрямку в резерві й готувались для прориву й входу в оперативний простір зі сходу на захід, зараз вони перекидають на південь, в район Запорізького фронту (це як раз Времівський виступ, Урожайне, Старомайорське).

Для того, щоб вийти з півдня на Покровськ, бо зі сходу не вийшло. Вони хочуть відновити Времівський виступ, який українська армія зрізала минулого року. Їм досі не дає спокою просування ЗСУ, яке наші бійці здійснили у 2023 році в бік Токмака, це біля Роботиного. Росіяни на цю ділянку теж перекидають додаткові сили,

– озвучив Світан.