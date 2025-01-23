Трамп может уничтожить экономику России: перед Путиным встанет 2 проблемы

Трамп трезво оценивает состояние российской экономики и прекрасно понимает, что она находится в крайне сложном и ухудшающемся положении. Со стратегической точки зрения это говорит о том, что лучше не спешить подписывать мир с ослабевающим противником, а подождать, пока он ослабнет окончательно.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Севастьянов, подчеркнув, что одними лишь экономическими рычагами сегодня не обойтись, США придется давить сильнее, оказывать усиление в военном плане. Возможно, ответственность за это будет возлагаться больше на Европу.

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Позиция Китая в отношении России может измениться

Севастьянов озвучил, что сейчас позиция президента США довольно четкая. Трамп понимает, что российско-украинская война не нужна, что ответственный за ее начало и продолжение Путин, что позиции российского диктатора ухудшаются.

В словах Трампа, со слов основателя движения "Демократическая Россия", прозвучало, что он ограничится введением экономических санкций. Этим, по его мнению, Путина сейчас не напугать.

Он уже пристегнулся к китайской экономике, его больше волнует, как его будет поддерживать на плаву Си Цзиньпин. Китай не покинет Россию. Хотя его точка зрения может измениться, когда начнутся прямые переговоры Трампа и Си,

– спрогнозировал Севастьянов.

Реверанс в пользу главы Кремля

Основатель движения "Демократическая Россия" рассказал, что за последний год ему приходилось много спорить с людьми, которые утверждали, что приход Трампа к власти станет катастрофой для Украины, потому что он будет поддерживать Путина.

Однако Севастьянов считает, что нет никаких практических поводов так думать. По его словам, у Трампа первоочередные задачи будут связаны с США, второстепенные – с Китаем, а Путин и война в Украине для него задачи 5-го уровня.

"Сейчас это все подтверждается. Он сегодня сосредоточен решением проблем США. Тарифы, которые он будет вводить – связаны с Китаем. На европейском фронте он предложил Путину быстро подписать мир. Это огромный реверанс в пользу Путина, потому что дальше для него ситуация будет только ухудшаться", – уверен Севастьянов.

США могут вытеснить российскую нефть с мирового рынка

Отказ Путина идти навстречу и подписывать мирное соглашение, по словам Севастьянова, приведет только к одному выводу – надо будет сделать так, чтобы в конце концов он согласился. Экономические санкции этому поспособствуют, они выгодны для США.

Приход к власти Трампа, по мнению Севастьянова, будет означать увеличение роли американской нефти на мировом рынке, она может поступать туда и продаваться там при условии довольно высоких цен. Для того чтобы их поддерживать при появлении новых больших объемов, надо кого-то с этого рынка убрать.

Сегодня, по словам основателя движения "Демократическая Россия", на четверть упали поставки российской нефти из Балтики, Индия отказывается от закупки российской нефти в пользу американской, Европа будет покупать энергоресурсы в США.

"Все это ведет к тому, что Путин встанет перед проблемой введения военной экономики (это отказ от нормальных платежных инструментов), или столкнется с нарастающей инфляцией. Одним из вариантов может стать конфискация сбережений граждан, якобы временная, но на самом деле постоянная. Как делал это Сталин", – считает Севастьянов.

Напомним, 47-й президент США Трамп призвал завершить "бессмысленную войну", иначе ему придется ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в ответ на это озвучил, что Россия готова к равноправному диалогу с США, ждет сигналов, которых пока не поступало.