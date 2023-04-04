Чрезвычайно сложный вид боевых действий, – военный эксперт оценил ситуацию в Бахмуте

В Восточной группировке войск ВСУ опровергли заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы "захвате" Бахмута. На флангах Бахмутской группировки ВСУ удалось сдержать и стабилизировать ситуацию.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. По его словам, там нельзя отметить продвижение противника. Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что оккупанты далеки от взятия контроля над городом.

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"Почему? Там ведь мы можем использовать такие средства поражения как артиллерия, системы залпового огня и другие огневые средства", – сказал он.

Военный эксперт заметил, что в городе ситуация несколько иная, ведь там идут ожесточенные пехотные бои. По его мнению, там украинская армия ограничена в своих возможностях использовать огневые средства, чтобы не поразить свои подразделения.

А противник, не считаясь с потерями, создавая преимущество на таких узких участках – один дом, два – может обеспечивать себе определенное "продвижение" очень дорогой ценой. Но да, "продвижение" таки осуществляется,

– предположил он.

Бои продолжаются

По словам Грабского, бои в Бахмуте продолжаются.

"Там, где они имели чрезвычайную важность и яростный характер, там ситуация более-менее стабильная", – отметил он.

Полковник запаса ВСУ рассказал, что враг использует почти единственный свой ресурс – колоссальное превосходство в человеческих ресурсах.

"Тем он достигает определенных "успехов" именно в боевых действиях на улицах города. Это очень сложный вид боевых действий", – подчеркнул он.

Сергей Грабский отметил, что все стороны очень ограничены в использовании широкого спектра средств поражения.

"Кроме пехоты. Россия пока может себе это позволить", – сказал он.

Какая ситуация в Бахмуте: смотрите видео

Выражение без смысла

По его мнению, то, что главарь вагнеровцев заявил о якобы "юридическом взятии Бахмута", это просто выражение, которое взяли из цитаты Пригожина.

"Оно не имеет никакого смысла для людей, которые понимают немножко военное дело и вообще, кто дружит со здравым смыслом", – добавил он.

Военный эксперт убежден, что так россиянам нужно показать хоть определенный "успех" или "новость", которая может претендовать на "положительную".

"Раньше мы говорили о наступательных действиях противника на достаточно широких участках фронта. Затем они начали сокращаться. Впоследствии мы говорили о 5 локациях на Восточном фронте, где противник вел активные боевые действия", –отметил он.

Полковник ВСУ в запасе подчеркнул, что эти локации сократились до 3 направлений.

И сейчас мы фактически наблюдаем ситуацию, где противник может показать определенный "успех" исключительно в зоне Бахмута. Ведь ни на Авдеевском направлении, ни на Марьинском они не достигают таких результатов,

– подытожил Грабский.

Что происходит в Бахмуте