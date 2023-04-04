Про це в коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. За його словами, там не можна відмітити просування противника. Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що окупанти далекі від взяття контролю над містом.

Дивіться також Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

"Чому? Адже там ми можемо використовувати такі засоби ураження як артилерія, системи залпового вогню та інші вогневі засоби", – сказав він.

Військовий експерт зауважив, що в місті ситуація трохи інша, адже там точаться запеклі піхотні бої. На його думку, там українська армія обмежена у своїх можливостях використовувати вогневі засоби, щоби не вразити свої підрозділи.

А противник, не рахуючись із втратами, створюючи перевагу на таких вузьких ділянках – один будинок, два – може забезпечувати собі певне "просування" надзвичайно дорогою ціною. Але так, "просування" таки здійснюється,

– припустив він.

Бої тривають

За словами Грабського, бої у Бахмуті продовжуються.

"Там, де вони мали надзвичайну важливість і запеклий характер, там ситуація більш-менш стабільна", – зауважив він.

Полковник запасу ЗСУ розказав, що ворог використовує майже єдиний свій ресурс – колосальну перевагу в людських ресурсах.

"Тим він досягає певних "успіхів" саме у бойових діях на вулицях міста. Це надзвичайно складний вид бойових дій", – наголосив він.

Сергій Грабський зазначив, що там всі сторони дуже обмежені у використанні широкого спектра засобів ураження.

"Окрім піхоти. Росія поки що може собі це дозволити", – сказав він.

Яка ситуація в Бахмуті: дивіться відео

Вислів без сенсу

На його думку, те, що ватажок вагнерівців заявив про нібито "юридичне взяття Бахмуту", то це просто вислів, який взяли з цитати Прігожина.

"Він не має жодного сенсу для людей, які розуміють трошки військову справу й взагалі, хто дружить зі здоровим глуздом", – додав він.

Військовий експерт переконаний, що так росіянам треба показати хоч певний "успіх" чи певну "новину", яка може претендувати на "позитивну".

"Раніше ми говорили про наступальні дії противника на досить широких ділянках фронту. Потім вони почали скорочуватися. Згодом ми говорили про 5 локацій на Східному фронті, де противник вів активні бойові дії", – зауважив він.

Полковник ЗСУ в запасі наголосив, що ці локації скоротилися до 3 напрямків.

І нині ми, фактично, спостерігаємо ситуацію, де противник може показати певний "успіх" виключно у зоні Бахмуту. Адже ані на Авдіївському напрямку, ані на Мар'їнському, вони не досягають таких результатів,

– підсумував Грабський.

Що відбувається в Бахмуті