Самый тяжелый месяц на Таврическом направлении – последний, – Штупун о ситуации на фронте

Украина проживает уже второй год в условиях полномасштабной войны. Для бойцов Таврического направления самым тяжелым месяцем в этом году выдался декабрь.

Таким мнением в эфире телемарафона поделился спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он пояснил, что такого мнения придерживается из-за постоянных российских атак.

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По моему мнению, самый тяжелый месяц – последний, потому что враг все время штурмует Марьинку, Авдеевку, несет значительные потери, но сунет вперед и пытается взять или до конца года, или есть какой-то другой срок. Но я считаю, что по количеству атак, по давлению подразделений крайний месяц этого года самый тяжелый,

– объяснил Штупун.

Он также рассказал, что враг продолжает атаковать и сейчас. Однако, несмотря на постоянное давление и атаки, украинские защитники продолжают удерживать позиции на севере Марьинки. Штупун также добавил, что враг активизировался и пытается атаковать вблизи Новомихайловки.

Какие потери врага на Таврическом направлении

Во время своих атак и штурмов российские захватчики несут бешеные потери. Как сообщил командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский, за прошедшие сутки потери врага составили 488 человек и 105 единиц военной техники.

В частности, оккупанты потеряли такую технику и оружие, как:

18 танков,

28 ББМ,

13 артсистем,

23 БПЛА,

16 автомобилей,

7 единиц спецтехники.

Кроме того, украинские военные уничтожили один вражеский склад с боеприпасами.

Залужный оценил риск захвата Авдеевки

Во время общения с журналистами 26 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил ситуацию, которая сейчас сложилась вблизи Авдеевки. Комментируя постоянные вражеские атаки, он заявил, что у россиян есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении.

Однако Залужный отметил, что ВСУ будут защищать каждый клочок нашей территории столько, сколько будет сил.

Не нужно нам зацикливаться и делать какое-нибудь "шоу или скорбь" возле конкретного населенного пункта. Ведение действий подчиняется своим законам, которые не зависят, понравится ли командирам, политикам или журналистам. Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно — сохраняем людей, а затем отвоюем,

– заявил Залужный.