Не только Россия названа угрозой: эксперт-международник разобрал декларацию НАТО

На саммите НАТО в Вашингтоне все страны-члены Альянса поддержали декларацию, в которой отражено, что путь Украины к вступлению в Альянс необратим. В декларации также говорится о том, что Россия остается самой большой угрозой безопасности союзников, то есть не только для Украины, но и всего свободного мира.

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с 24 Каналом отметил, что в реалиях российско-украинской войны саммит НАТО можно считать результативным для Украины.

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Единство стран-членов Альянса

Эксперт-международник обратил внимание на единство стран-членов НАТО по вопросам, касающихся Украины. Об этом свидетельствует и тот факт, что декларацию саммита поддержали абсолютно все 32 члена НАТО, в том числе Венгрия.

"Положительным сигналом для Украины являются пакеты помощи, в частности 40 миллиардов евро, дополнительное вооружение в виде ПВО, самолетов F-16. Все делается для того, чтобы Украина была способна преодолеть главное препятствие на пути к вступлению в Альянс – войну. Конечно, хотелось, чтобы такие решения были приняты ранее, на предыдущих саммитах", – озвучил Желиховский.

Не только Россия угрожает безопасности, но и Китай

По мнению Желиховского, декларация саммита НАТО, который состоялся 9 – 11 июля в Вашингтоне, имеет много важных для Украины положений, в частности относительно того, что Россия остается самой большой угрозой безопасности союзников. Упоминаются и другие угрозы, в частности Китай. Ни одна декларация на предыдущих саммитах не содержала таких резких слов в адрес Пекина.

Союзники Украины обвинили Китай в том, что он решительный сторонник российской агрессии против Украины, заявив, что это создает вызовы для евроатлантической безопасности. Декларация призвала Китай прекратить поддержку России: как материальную, так и политическую. Положительным сигналом является продолжение подписания соглашений о гарантиях безопасности на тот период, пока Украина не присоединится к НАТО,

– подытожил Желиховский.