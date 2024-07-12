Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в розмові з 24 Каналом зазначив, що в реаліях російсько-української війни саміт НАТО можна вважати результативним для України.

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Єдність країн-членів Альянсу

Експерт-міжнародник звернув увагу на єдність країн-членів НАТО щодо питань, які стосуються України. Про це свідчить й той факт, що декларацію саміту підтримали абсолютно всі 32 члени НАТО, в тому числі Угорщина.

"Позитивним сигналом для України є пакети допомоги, зокрема 40 мільярдів євро, додаткове озброєння у вигляді ППО, літаків F-16. Все робиться для того, щоб Україна була здатна подолати головну перешкоду на шляху до вступу в Альянс – війну. Звісно, хотілося, щоб такі рішення були прийняті раніше, на попередніх самітах", – озвучив Желіховський.

Не тільки Росія загрожує безпеці, а й Китай

На думку Желіховського, декларація саміту НАТО, який відбувся 9 – 11 липня у Вашингтоні, має багато важливих для України положень, зокрема стосовно того, що Росія залишається найбільшою загрозою безпеці союзників. Згадуються й інші загрози, зокрема Китай. Жодна декларація на попередніх самітах не містила таких різких слів на адресу Пекіна.

Союзники України звинуватили Китай в тому, що він рішучий прибічник російської агресії проти України, заявивши, що це створює виклики для євроатлантичної безпеки. Декларація закликала Китай припинити підтримку Росії: як матеріальну, так і політичну. Позитивним сигналом є продовження підписання угод про гарантії безпеки на той період, поки Україна не доєднається до НАТО,

– підсумував Желіховський.