"Будем идти за нашими военными": железнодорожники на Харьковщине восстанавливают колеи

Железнодорожники ремонтируют один из участков колеи на деоккупированной территории Изюмщины в Харьковской области. В целом, они работают на Изюмском и Купянском направлениях.

Как отметила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, еще в ноябре 2022 дорожные работники ремонтировали разрывы путей. Протяженность участков – около 270 километров, при этом на них было 135 больших разрывов.

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В некоторых местах не было больших рельсов, были воронки и серьезные повреждения. Их тогда демонтировали и заменили. Железнодорожники не просто быстро ремонтируют железнодорожную дорогу, чтобы запустить как можно скорее поезда, доставку гуманитарной помощи и транспортное сообщение, а проводят большую работу по капитальному ремонту. Это делают очень активно.

У нас повреждение, там попадания снарядов очень много. Мы все эти рельсы уже заменили. Все обеспечили. Теперь в тех местах, где их заменили, варим, восстанавливаем окончательно,

– отметил дорожный мастер Шахин Азимов.

Ждут деоккупации территорий

Железнодорожники рассказывают, что ждут дальнейшего освобождения оккупированных территорий, чтобы сразу возобновлять сообщение. При этом есть проблема с материалами, ведь рельсы изготовляли на Азовстали. Однако дорожные работники материалы находят и продолжают ремонты.

"Будем идти за военными. Они впереди, мы будем дальше восстанавливать путь, сообщение, мосты. Будем восстанавливать впереди участки, которые освободят, чтобы люди вернулись восстановить всю нашу Украину", – сказал заместитель начальника Изюмской дистанции колеи Виталий Ключеров.

Большинство из этих дорожных работников пережили оккупацию. Многие потеряли дома. Но сейчас они отстраивают как собственное жилье, так и чинят железную дорогу для украинцев.

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