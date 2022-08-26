Освобождение Херсона приведет к усилению боевых действий со стороны Украины, – Жданов

Вооруженные Силы Украины постепенно деоккупируют Херсонскую область и отбивают населенные пункты от российских захватчиков. Однако до Херсона наши военные еще не дошли. Эксперты считают, что освобождение этого города приведет к усилению боевых действий со стороны Украины.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что деоккупация Херсона даст украинцам эмоциональный подъем и моральное укрепление.

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По его мнению, это может способствовать понижению боеспособности на территории Украины. Жданов говорит, что потерять такой плацдарм, такой город – это будет безумная деморализация для российских войск.

К тому же, мы не знаем, как на это отреагирует кремль. Уже сейчас там из всех рупоров пытаются донести месседж, что они готовы к переговорам. россия понимает, что она исчерпала свой наступательный потенциал, им нужно переходить в оборону, ВСУ не снижают темпы огневого поражения,

– заметил он.

По словам военного эксперта, в конце концов у россиян снижается боеспособность и они вот-вот могут начать отступление с тех позиций, которые сегодня занимают.

Поэтому, как отметил Жданов, россия крайне обеспокоена тем, чтобы посадить Украину за стол переговоров.

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К слову, политтехнолог Борис Тизенгаузен подчеркивал, что есть одно условие, которое быстро изменит позицию кремля в переговорах. “Украина должна пойти в контрнаступление. Тогда россия будет вынуждена садиться за стол переговоров, ведь даже иллюзия ее победы будет исчезать”, – ответил он.

Тизенгаузен предположил, что в случае контрнаступления украинских войск россия может объявить об очередном "жесте доброй воли" – то есть убрать войска с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, чтобы "сохранить жизнь мирных жителей".

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