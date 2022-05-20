Делаю все, чтобы влиятельные силы мира присоединились к спасению бойцов "Азовстали", – Зеленский

Уже третий день идет операция по спасению украинских защитников из Мариуполя. К этой эвакуации из "Азовстали" приковано внимание всего мира.

Зеленский привлекает иностранных политиков к спасению военных из "Азовстали"

Эвакуацию военных из "Азовстали" Зеленский упомянул в вечернем видеообращении к украинцам по итогам 85-го дня полномасштабной войны с Россией, передает 24 канал.

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По словам президента, он обсудил эту ситуацию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Также говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. О ситуации в районах боевых действий и эвакуации из "Азовстали" наших героев. Делаю все, чтобы самые влиятельные международные силы были информированы и, насколько это возможно, вовлечены в спасение наших военных,

– сказал президент.

Он добавил, что также обсудил с главой британского правительства экономические вопросы, в частности, об экспорте нашей агропродукции и импорте топлива.

Эвакуация военных из "Азовстали": что известно

Эвакуация началась 16 мая, это произошло внезапно, никаких сообщений о подготовке такой операции предварительно не было.

Точное количество эвакуированных пока неизвестно. Генштаб назвал только следующие цифры: 53 тяжелораненых бойцов эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск, где им должны оказать медицинскую помощь. Еще 211 украинских бойцов вывезли гуманитарным коридором в Еленовку.

Защитников Мариуполя должны вернуть в Украину, обменяв на российских военнопленных. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что воинов из "Азовстали" непременно вернут на подконтрольные Украине территории. Но сначала нужно позаботиться об их состоянии здоровья.

В российской Госдуме хотят подготовить поручение о запрете обмена "военных преступников" на пленных. К таким "преступникам" россияне относят бойцов украинского полка "Азов".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что переговоры о спасении защитников Мариуполя продолжаются до сих пор, но любая публичная информация может повредить процессу. Поэтому она обратилась к украинцам с просьбой наблюдать за ситуацией молча, чтобы не помешать переговорам.

Смотрите вечернее видеообращение Зеленского за 19 мая: