Делают вид, будто вокруг все идиоты, – Шабунин о спецпроверке САП
Источник:24 канал
Офис генпрокурора начал повторную спецпроверку финалистов конкурса на антикоррупционного прокурора. Такие действия являются незаконными.
Вопрос даже не в том, в отношении кого начали соответствующую проверку. Об этом заявил в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
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Шабунин: решение является незаконным
По его словам, законом не предусмотрена повторная спецпроверка в этом процессе. Об этом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции прямо написало в официальном разъяснении.
Они просто делают вид, будто все вокруг идиоты. В США сидят идиоты?
– подчеркнул Шабунин.
Он отметил, что комиссия не принимала решения о спецпроверку. Такие действия офиса генпрокурора, подконтрольном Владимиру Зеленскому, являются незаконными.
Полный выпуск интервью с Виталием Шабуниным: смотрите видео
"В незаконных действиях есть гарантированная отмена судом результатов конкурсов", – добавил председатель ГПК.Заметим! Александр Клименко, одержавший победу в конкурсе на главу САП, протестует против повторной спецпроверки. Он считает ее незаконной.
Главное о ситуации в САП
- Более года не могут назначить в Украине главного антикоррупционного прокурора.
- Уже в который раз голосование проваливают по разным причинам: члены не приходят на заседания и просто не хватает голосов.
- Согласно результатам конкурса, главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры избрали детектива Национального антикоррупционного бюро Александра Клименко.
- В посольстве США разочарованы произошедшей ситуацией. Там надеются, что вскоре антикоррупционного прокурора все же назначат.
- Из-за такой ситуации вокруг САП наше государство может остаться без помощи международных партнеров – военной и финансовой.
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