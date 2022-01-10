Делают вид, будто вокруг все идиоты, – Шабунин о спецпроверке САП

Офис генпрокурора начал повторную спецпроверку финалистов конкурса на антикоррупционного прокурора. Такие действия являются незаконными.

Вопрос даже не в том, в отношении кого начали соответствующую проверку. Об этом заявил в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Шабунин: решение является незаконным

По его словам, законом не предусмотрена повторная спецпроверка в этом процессе. Об этом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции прямо написало в официальном разъяснении.

Они просто делают вид, будто все вокруг идиоты. В США сидят идиоты?

– подчеркнул Шабунин.

Он отметил, что комиссия не принимала решения о спецпроверку. Такие действия офиса генпрокурора, подконтрольном Владимиру Зеленскому, являются незаконными.

Полный выпуск интервью с Виталием Шабуниным: смотрите видео

"В незаконных действиях есть гарантированная отмена судом результатов конкурсов", – добавил председатель ГПК.

Главное о ситуации в САП

Более года не могут назначить в Украине главного антикоррупционного прокурора.

Уже в который раз голосование проваливают по разным причинам: члены не приходят на заседания и просто не хватает голосов.

Согласно результатам конкурса, главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры избрали детектива Национального антикоррупционного бюро Александра Клименко.

В посольстве США разочарованы произошедшей ситуацией. Там надеются, что вскоре антикоррупционного прокурора все же назначат.

Из-за такой ситуации вокруг САП наше государство может остаться без помощи международных партнеров – военной и финансовой.

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