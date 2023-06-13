Дело взяточника Князева: НАБУ провело обыски еще у трех судей Верховного Суда

Детективы НАБУ и САП провели обыски еще у трех судей Верховного Суда, которые могут быть причастны к делу взяточника Всеволода Князева. У одного из них дома обнаружили более 170 тысяч долларов.

В деле взяточника бывшего председателя Верховного Суда продолжаются следственные действия. Обыски проводят и у коллег Князева.

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Обыски провели еще у 3 судей

Детективы НАБУ провели обыски 16 мая в квартире судьи Большой палаты Верховного Суда Жанны Елениной. У нее дома наличными были найдены 177,7 тысячи долларов, а также 10 тысяч евро.

Однако лишь часть найденных денег идентифицировали как часть неправомерной выгоды – 50 тысяч долларов. Только на эти средства наложили арест, другие остались у судьи.

Обыски также провели у судьи Верховного Суда Ирины Григорьевой и судьи в отставке Кассационного уголовного суда Сергея Стороженко. Пока неизвестно, нашли ли у них неправомерную выгоду.

Дело Всеволода Князева: коротко