Делали невозможное, – пилот раскрыл подробности о секретной эвакуации раненых из "Азовстали"

Защитники Мариуполя в сверхсложных условиях боролись с русскими захватчиками. Основной рубеж держался на "Азовстали" до конца и туда летали наши пилоты в помощь.

Такая операция была очень рискованна и опасна, но ее удавалось выполнять успешно. О деталях рассказал пилот вертолета, который эвакуировал раненых и доставлял помощь на "Азовсталь". Его имени Вооруженные Силы не называют по понятным причинам.

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В чем сложность операции

По словам пилота, всей операцией руководило Главное управление разведки и она была секретной.

Времени на самое понимание и выяснение всех нюансов было немного для самого экипажа. Но это и плюс, потому что всю операцию уже спланировало ГУР и за маленький промежуток времени они давали много информации, разведданных, все, что нужно экипажу,

– говорит пилот.

Он объяснил, что каждый полет был индивидуален. У кого-то были сутки на подготовку, у кого-то неделю, а у некоторых было всего несколько часов.

"Основная сложность заключалась в том, что необходимо было выполнить доставку груза в глубину противника на территорию более 100 километров. Именно поэтому все это расстояние и сопровождалось очень плотной противовоздушной обороной врага. И согласно тактике, согласно всем математическим расчетам это было не только сложно". , это было почти невозможно выполнить", – рассказывает пилот.

Он отмечает, что практика показала наоборот – это было возможно и это делали.

По словам пилота, только в зоне посадки было три разных зенитно-ракетных комплекса, которые перекрывали ее и зону поражения. Некоторые технические нюансы он назвать не может, но в общем-то пилоты пытаются обходить зону поражения ПВО. Но в этой спецоперации это сделать было невозможно. Главное – знать все природные и искусственные препятствия, чтобы они помогали, а не мешали.

"Во сколько жизней гражданских вы оцениваете жизнь экипажа?"

Пилот уверяет, что когда поставили задание, все понимали риски. Ведь в 90% случаев было понимание, что экипаж не поверится.

Командующий спросил: "Во сколько жизней гражданских, сколько жизней других людей вы оцениваете свою жизнь, экипажа? Сколько людей должно погибнуть, чтобы вы поняли, что ваша жизнь этого стоит?" И мы действительно поняли, что там у людей не было даже лекарства, боеприпасов и это нужно крайне сделать. Поэтому все шли на этот риск, понимая ради кого и чего они это делают.

– объяснил пилот.

Мы – короли мира

По словам героя, больше всего волновались, когда шли к вертолету перед запуском. Но уже в процессе все понимали, что это просто работа.

"В момент, когда уже оказались в Мариуполе и шла высадка, то было ощущение эйфории. Нам казалось, что если мы пришли туда и сейчас находимся в зоне поражения трех зенитно-ракетных комплексов, но стоим здесь и выгружаемся, то мы короли мира. Как будто мы уже победили и все будет хорошо. Но, к сожалению, это был не конец", – говорит пилот.

По его словам, на обратном маршруте около 6 километров через 3 минуты после взлета в его вертолет попала ракета ПЗРК и отказал один двигатель. К сожалению, другому вертолёту, шедшему позади, повезло меньше и весь экипаж погиб, он упал.

И вот после этого как попала ракета, был выброс адреналина. Мы только делали то, что должны были делать. У нас был вариант подсесть на другой площадке, чтобы не лететь, потому что знали, что у нас один двигатель. Но на борту было 20 раненых и я знал, что как сядем где-нибудь в поле, то нужен будет другой вертолет, чтобы их эвакуировать,

– заметил герой.

Он объяснил, что такие действия не запланированная операция и это было невозможно. Поэтому приходилось только делать то, что должно было делать и долететь до места посадки. При этом выполнение задания усложняло погоду, она не была благоприятной.

Что происходило на "Азовстале"

Завод стал последним рубежом нашей героической обороны Мариуполя. Там отражали атаки наши военные – морпехи, добровольческий батальон, пограничники, полиция, полк спецназа и другие. Вместе с ними в подвалах скрывались гражданские, были ранены воины, находившиеся в бесчеловечных условиях.

Из "Азовстали" в начале мая удалось вывезти гражданских. А уже 16 мая из комбината эвакуировали раненых защитников Мариуполя . Это сделали после того, как высшее руководство приказало военнослужащим сохранить свои жизни.

Тогда остальные военные по договоренности начали перевозить на неподконтрольные Украине территории. В то же время в Генштабе ВСУ отмечали , что верят в то, что российская сторона придерживается своих обязательств. Пока они до сих пор ждут там обмена.

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