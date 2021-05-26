В деле Джулиани изъяли доказательства из электронных почт Луценко и Насирова, – СМИ

В рамках расследования против бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани федеральные прокуроры Нью-Йорка изъяли доказательства из электронной почты. Они, вероятно, принадлежат украинским экс-чиновнику и бизнесмену.

Что известно о новых доказательствах

Имена украинцев были отредактированы. Однако редактирование сделали так, что имена стало видно при копировании текста и просмотре в текстовом редакторе.

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О каких украинцах говорится

Экс-генеральний прокурор Юрий Луценко,

бывший глава фискальной службы Роман Насиров;

бизнесмен Александр Левин.

Адвокат бывшего соратника Джулиани Джозеф Бонди заявил, что доказательства из электронной почты изъяли работники ФБР еще 28 апреля во время обысков в доме и офисе экс-адвоката Трампа.

В то же время от комментариев Бонди отказался. Представитель прокурора США Одри Штраусс на Манхэттене, офис которой расследует дело Джулиани, также не комментирует новые доказательства.

Кстати, Луценко 25 мая сообщил, что "у него нет новостей" и что он "не общался с Джулиани ни по телефону, ни по почте".

Сейчас прокуратура изучает, нарушал ли Джулиани законы о лоббировании, когда действовал как незарегистрированный иностранный агент, работая на Трампа.

Коротко о деле экс-адвоката Трампа