Армянский посол съездил в Бучу и осудил российскую агрессию: в Москве не медлили с реакцией

Недавно армянский посол был с визитом в Буче и осудил российскую агрессию. На такие действия армянской стороны отреагировали в России.

В частности, министерство иностранных дел страны-агрессора направило МИД Армении ноту протеста. Об этом написали в российском оппозиционном издании "Медуза".

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Делегация Армении приехала в Бучу, но России это не понравилось

В издании отметили, что власти России считают "недружественным шагом" поездку посла Армении в Украине Владимира Карапетяна в город Буча и его заявления о солидарности с украинцами в борьбе с российской агрессией.

Об этом заявила представительница министерства Мария Захарова.

Отмечается, что Карапетян посетил Бучу 2 июня вместе с главой административного района Нор Норк города Ереван Тиграном Тер-Маргаряном. Как сообщало армянское посольство, чиновники почтили память жителей Бучи, погибших во время российской оккупации 2022 года, и передали гуманитарную помощь в виде медикаментов украинским врачам.

Согласно словам Захаровой, Москва направила в армянское МИД ноту протеста "в связи с передачей помощи на нужды ВСУ и недопустимыми высказываниями в адрес России".

От такого деятеля, как Тигран Тер-Маргарян, соратника председателя прозападной партии "Республика" Арама Саркисяна, мы другого и не ждали. Обидно, что с этим солидаризируется армянская власть,

– заявила представительница российского МИДа.

Визит армянской делегации в Бучу: основное