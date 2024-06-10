Армянский посол съездил в Бучу и осудил российскую агрессию: в Москве не медлили с реакцией
Недавно армянский посол был с визитом в Буче и осудил российскую агрессию. На такие действия армянской стороны отреагировали в России.
В частности, министерство иностранных дел страны-агрессора направило МИД Армении ноту протеста. Об этом написали в российском оппозиционном издании "Медуза".
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Делегация Армении приехала в Бучу, но России это не понравилось
В издании отметили, что власти России считают "недружественным шагом" поездку посла Армении в Украине Владимира Карапетяна в город Буча и его заявления о солидарности с украинцами в борьбе с российской агрессией.
Об этом заявила представительница министерства Мария Захарова.
Отмечается, что Карапетян посетил Бучу 2 июня вместе с главой административного района Нор Норк города Ереван Тиграном Тер-Маргаряном. Как сообщало армянское посольство, чиновники почтили память жителей Бучи, погибших во время российской оккупации 2022 года, и передали гуманитарную помощь в виде медикаментов украинским врачам.
Согласно словам Захаровой, Москва направила в армянское МИД ноту протеста "в связи с передачей помощи на нужды ВСУ и недопустимыми высказываниями в адрес России".
От такого деятеля, как Тигран Тер-Маргарян, соратника председателя прозападной партии "Республика" Арама Саркисяна, мы другого и не ждали. Обидно, что с этим солидаризируется армянская власть,
– заявила представительница российского МИДа.
Визит армянской делегации в Бучу: основное
- Еще 3 июня посольство Армении в Украине сообщило о поездке Тиграна Тер-Маргаряна и посла страны Владимира Карапетяна в Бучу, Киева и Одессу.
- В Буче они обсудили с мэром города Анатолием Федоруком возможности налаживания сотрудничества, а также почтили память невинно убитых украинцев.
- "Мы гордимся мужеством украинского народа и всегда готовы поддержать Бучу и другие общины, которые пострадали от боевых действий", – говорится в сообщении.
- Также известно, что армянская делегация передала гуманитарную помощь в виде медикаментов учреждениям здравоохранения украинской стороны.