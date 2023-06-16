Часть делегации ЮАР застряла в Польше: в Киев не прибыла президентская охрана

Во время перелета в Украину самолет делегации из ЮАР задержался в Варшаве. Там оказалось, что у части людей нет необходимых документов, а также разрешений на оружие, без которых пассажиры не могли покинуть самолет.

В Украину 16 июня прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса. Правда, вместе с ним должны были приехать и десятки спецназовцев, охранников и местные СМИ, однако все они застряли в аэропорту в Варшаве. На аэродроме выяснилось, что у охранников Рамафосы нет разрешений на 12 контейнеров с оружием.

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В варшавском аэропорту возник скандал с делегацией ЮАР

Первые проблемы с перелетом в делегации ЮАР возникли еще на подлете в Европу – самолету, в котором летела охрана и журналисты, пришлось совершить шесть кругов над Средиземным морем перед тем, как итальянские диспетчеры позволили ему продолжить полет в Польшу. Уже в Варшаве оказалось, что около ста членов делегации не могут продолжить путь в Украину.

Польская сторона заявила, что граждане ЮАР должны предоставить оригиналы разрешений на 12 контейнеров оружия и снаряжения, которые везла с собой охрана президента Рамафоса. На борт эти разрешения не взяли. Впоследствии выяснилось, что проблемы есть и с самолетом, который должен был вести журналистов и охранников в Жешув.

После нескольких часов, когда самолет оставался в Варшаве, на аэродроме заявили, что по правилам пилотов самолета после перелета должны отпустить по меньшей мере 10 часов отдыха.

Сирил Рамафоса быстро встретился в Польше с несколькими представителями делегации и отправился в Киев на поезде. Его охрана осталась в Варшаве. Вероятно, во второй половине дня самолет отправится обратно в Южную Африку. Пассажирам заявили, что они могут покинуть самолет, но только без оружия. Никто на это не согласился, так что вся делегация ЮАР не может выйти даже на перрон.

ЮАР обвинила Польшу в срыве мирной инициативы

Руководитель службы охраны Рамафосы уже заявил, что из-за всех этих недоразумений жизнь главы государства "поставили в опасность" и обвинил Польшу в якобы умышленном срыве мирной инициативы президента ЮАР и в расистской дискриминации.

По его словам, делегация имела все необходимые разрешения, а с польской стороной по перелету контактировали в течение двух недель.

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