Делегация парламента Словакии прибыла в Москву для переговоров: вицеспикер пожаловался на Польшу

Делегация парламента Словакии прибыла в Россию якобы для обсуждения поставок российского газа после прекращения транзита через Украину. Также на повестке дня – перспективы урегулирования украинского конфликта.

Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. По словам вице-спикера словацкого парламента Андрея Данко, депутатам пришлось лететь в российскую столицу через Чехию и Германию.

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Польша заставила делегацию изменить маршрут

Интересно, что Польша запретила самолету делегации, который направлялся в Москву, пролетать через свое воздушное пространство. Вице-спикер отметил, что не понимает такой позиции польской стороны, но принимает этот инцидент как реальность.

В состав делегации вошло шесть человек – 4 депутата и 2 вице-спикера парламента.

Их борт уже приземлился в российском аэропорту Внуково. Визит словацких депутатов продлится до 15 января.

Ранее 24 Канал сообщал, что Россия поставит в Словакию весь объем газа, согласно контрактным обязательствам. Несмотря на остановку транзита через Украину с 1 января 2025 года, газ будет поступать альтернативными путями – газопроводом через Венгрию.

Словацкий премьер Робер Фицо уже угрожает Украине прекращением гуманитарной помощи и поставок регуляторной электроэнергии, а еще наложением вето на дальнейшую помощь нашей стране.