Дело на 127 тысяч гривен: расследование в отношении главы Счетной палаты Пацкана завершили
НАБУ и САП завершили расследование по делу экс-нардепа и действующего главы Счетной палаты Валерия Пацкана. Его подозревают в незаконном получении компенсации за жилье. Речь идет о более чем 127 тысячах гривен.
Расследование по делу экс-нардепа и главы Счетной палаты было завершено 7 ноября. Заметим, что ранее ВАКС назначил Пацкану меру пресечения – залог.
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В чем подозревают главу Счетной палаты
По данным следствия, в 2017 году Пацкан, который на тот момент был нардепом, подал заявление для получения компенсации за жилье. Это несмотря на то, что у него была собственная квартира в новостройке на Печерске в Киеве.
В САП подчеркнули, что с сентября 2017 по март 2018 года Пацкан получил более 127 тысяч гривен компенсации. Заметим, что ранее правоохранители сообщали только о 117 тысячах. Однако следствие установило факт получения экс-депутатом еще более 10 000 гривен.
НАБУ и САП завершили расследование и открыли материалы дела для ознакомления.
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Ранее Пацкану избрали меру пресечения
- Валерию Пацкану сообщили о подозрении 24 октября. Уже через три дня Высший антикоррупционный суд избрал главе Счетной палаты и экс-нардепу меру пресечения.
- Пацкану назначили залог. Речь идет о 49620 гривнах. Кстати, это максимально возможный размер залога для преступления, в котором подозревают экс-нардепа.
- Заметим, что главе Счетной палаты инкриминируют злоупотребление властью, нанесшее существенный ущерб. Так что Валерию Пацкану грозит до 3 лет лишения свободы.