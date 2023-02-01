Будем обжаловать решение в европейских судах, – Кличко прокомментировал отстранение Атрошенко

Теперь есть все основания говорить о том, что в Украине по-прежнему существует телефонное право. Об этом заявил мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко, комментируя решение Львовского апелляционного суда, отстранившего Владислава Атрошенко от должности мэра Чернигова.

Виталий Кличко подчеркнул, что данное решение будут обжаловать в европейских судах.

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Это вопрос будущего нашего государства. Отстранение от должности руководителя 300-тысячного города – это первый случай в истории Украины. И он очень плох и очень опасен. Местное самоуправление является базисом демократии. А сегодняшние решения – это вызов демократии в Украине, – заявил Виталий Кличко.

"У нас есть все основания говорить о том, что телефонное право работает и это связано исключительно с политической борьбой, в которой община города Чернигова стала заложником. Мы будем обжаловать это решение в европейских судах. Это не европейские методы. У нас есть внешний враг, и крайне не хотелось бы, чтобы сейчас были внутренние политические игрища и борьба. Нам нужно объединяться. Но мы видим, что у голов некоторых людей на высоких должностях – политика", – добавил он.

Виталий Кличко напомнил, что за время полномасштабной войны 35 мэров были похищены. И для руководителя общества крайне важно спасти семью, чтобы не было слабого места. Что собственно и сделал Владислав Атрошенко.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что сегодняшнее решение Львовского апелляционного суда – это удар по украинской демократии.

"Я был уверен, что сегодня будет оправдательный приговор и дело просто уйдет в прошлое. Я думаю, что каждый из мэров должен заботиться о своих гражданах, как это делал мэр Чернигова, когда город атаковали россияне. Это был пример, которым мы все восхищались". И (у Владислава Атрошенко, – 24 Канал) есть государственная награда. Поэтому я не понимаю сегодняшнее решение суда. Я думаю, что это удар, очень серьезный удар. Мне просто болит внутри такого решения", – заявил Андрей Садовый.

Реакция самого Атрошенко на отстранение

В свою очередь Владислав Атрошенко поблагодарил за поддержку и заявил, что будет бороться за то, чтобы Украина стала действительно демократической страной.

Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал. Я хочу, чтобы, в конце концов, страна не только декларировала, что она воюет за демократические ценности, а чтобы она действительно стала демократической. Это решение обязательно и однозначно ляжет в казну тех вещей, которые когда-нибудь приведут к тому, что будет последняя капля. Но за это еще нужно повоевать, за демократическую страну. Это еще у нас впереди,

– заявил Владислав Атрошенко.

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