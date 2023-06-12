Пытался обманом вернуть изъятые деньги: ГБР объявило новое подозрение "бриллиантовому прокурору"

Сотрудники ГБР 12 июня сообщили о подозрении бывшему заместителю главы Главного следственного управления Генпрокуратуры, разоблаченного на взяточничестве еще в 2015 году. Мужчина пытался вернуть изъятые средства с помощью поддельных документов.

Правоохранители подчеркнули, что экс-прокурор уже не в первый раз пытается обжаловать решение относительно денег. По их словам, такие попытки обвиняемый предпринимал сразу после его разоблачения.

Смотрите также ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака, стоимостью более миллиона долларов

ГБР подозревает экс-прокурора в подделке документов

В Государственном бюро расследований отметили, что в 2015 году бывшего прокурора разоблачили на взяточничестве в особо крупных размерах. В частности, во время обысков правоохранители изъяли 350 тысяч долларов США в разных валютах, а у "коллеги" чиновника нашли 102 бриллианта.



ГБР объявило новое подозрение "бриллиантовому прокурору" / Фото ГБР

Впоследствии прокурор уговорил своего знакомого бизнесмена предоставить ему задним числом фиктивный заем эквивалентный изъятой правоохранителями сумме. После этого чиновник подал в Генпрокуратуру заявление о возвращении ему средств, однако получил отказ.



Прокурор пытался обманом вернуть изъятые средства / Фото ГБР

Уже после полномасштабного вторжения России мужчина попытался воспользоваться ситуацией и в июле 2022 года обратился в суд с теми же документами, однако его заявление осталось без рассмотрения.

Получив уведомление суда о таком обращении, ГБР провело экспертизу документов и пришло к выводу, что документ датированный 15 мая 2015 года на самом деле был выполнен в период 13 – 20 июля 2015 года, то есть уже после обысков, – говорится в заявлении ГБР.

Поэтому ГБР подозревает экс-прокурора в использовании заведомо поддельного документа, а также в подаче ложных доказательств, совершенных в корыстных целях. За это ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

В ГБР рассказали о деле "бриллиантовых прокуроров"

Спикер по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального марафона рассказала, что ведомство не прекращает свою работу и с уголовными производствами, начатыми еще до начала полномасштабного вторжения. Она отметила, что вскоре на ресурсах ГБР появится информация о так называемых "бриллиантовых прокурорах".

Сапьян подчеркнула, что их назвали "бриллиантовыми", поскольку во время обысков у них были изъяты огромные суммы денег и найдены бриллианты.

Пресс-секретарь отметила, что дело этих прокуроров уже находится в суде и правоохранители устанавливают все детали относительно причастных к этому преступлению.

Недавно ГБР разоблачило концерн, производивший комплектование для России