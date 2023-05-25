Залог – миллиард гривен: пятерых менеджеров Фирташа отправили за решетку

Дело против Дмитрия Фирташа получило свое логическое продолжение. Пятерых менеджеров облгазов, которыми владеет украинский олигарх, отправили под стражу с совокупной суммой залога в 1 миллиард гривен.

Еще двум руководителям правоохранители сообщили о подозрении. По делу украинского олигарха продолжается досудебное следствие.

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Менеджерам Фирташа вынесли наказание

Правоохранители из Бюро экономической безопасности и СБУ продолжают проводить расследование масштабного хищения топлива из газотранспортной системы Украины компаниями Дмитрия Фирташа.

В ведомствах подчеркнули, что они получили доказательства преступной деятельности, поэтому уже 5 приспешникам украинского олигарха они избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Руководители облгазов Фирташа могут внести следующие суммы для смягчения своего срока в тюрьме:

Менеджер "Закарпатгаза" – 169 миллионов гривен;

Председатель "Львовгаза" – 155 миллионов гривен;

Глава "Винницагаза" – 186 миллионов гривен;

Председатель правления "Днепропетровскгаза" – 160 миллионов гривен;

Руководитель "Хмельницкгаза" – 228 миллионов гривен.

Общая сумма залога составляет более 1 миллиарда гривен.

Кроме того, правоохранители выдвинули подозрение еще двум чиновникам облгазов – "Ивано-Франковскгаза" и "Сумыгаза". Их подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Если их вину докажут в суде, то им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Что известно о деле против менеджеров компаний Фирташа