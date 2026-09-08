При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на содержании под стражей с залогом в 150 миллионов гривен, учитывая имущественное положение подозреваемого, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично. Об этом стало известно из трансляции судебного заседания ВАКС.

Ход дела "Форест Гамп"

У подозреваемого есть 5 дней на внесение указанной суммы, в противном случае прокуроры будут обращаться с ходатайством об избрании более строгой меры пресечения.

Кроме того, на чиновника возложили ряд процессуальных обязательств: не покидать пределы Киева, сдать загранпаспорта и воздерживаться от общения с другими фигурантами расследования "Форест Гамп".

По данным следствия, экс-глава наблюдательного совета от начала до конца лично контролировал процессы внутри банка, чтобы избежать препятствий при внесении залога за Галущенко.

Для реализации этой схемы чиновник также привлек руководительницу департамента финансового мониторинга финучреждения Людмилу Снигур.

Напомним, ранее ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту операции "Форест Гамп", назначив экс-главе правления "Сенс Банка" Алексею Ступаку залог в размере 15 миллионов гривен.

Также апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-депутата Максима Микитася. Решение было принято по результатам рассмотрения апелляционных жалоб защиты и обжалованию не подлежит.