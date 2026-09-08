При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на содержании под стражей с залогом в 150 миллионов гривен, учитывая имущественное положение подозреваемого, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично. Об этом стало известно из трансляции судебного заседания ВАКС.
Ход дела "Форест Гамп"
У подозреваемого есть 5 дней на внесение указанной суммы, в противном случае прокуроры будут обращаться с ходатайством об избрании более строгой меры пресечения.
Кроме того, на чиновника возложили ряд процессуальных обязательств: не покидать пределы Киева, сдать загранпаспорта и воздерживаться от общения с другими фигурантами расследования "Форест Гамп".
По данным следствия, экс-глава наблюдательного совета от начала до конца лично контролировал процессы внутри банка, чтобы избежать препятствий при внесении залога за Галущенко.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Для реализации этой схемы чиновник также привлек руководительницу департамента финансового мониторинга финучреждения Людмилу Снигур.
Напомним, ранее ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту операции "Форест Гамп", назначив экс-главе правления "Сенс Банка" Алексею Ступаку залог в размере 15 миллионов гривен.
Также апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-депутата Максима Микитася. Решение было принято по результатам рассмотрения апелляционных жалоб защиты и обжалованию не подлежит.