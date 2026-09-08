При цьому Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на триманні під вартою із заставою в 150 мільйонів гривень, зважаючи на статки підозрюваного, але суд задовольнив клопотання лише частково. Про це стало відомо із трансляції судового засідання ВАКС.

Перебіг справи "Форест Гамп"

Підозрюваний має 5 днів для внесення визначеної суми, інакше прокурори звертатимуться із клопотанням про обрання більш жорсткого запобіжного заходу.

Крім того, на посадовця поклали низку процесуальних обов'язків: не залишати межі Києва, здати закордонні паспорти та утримуватися від спілкування з іншими фігурантами розслідування "Форест Гамп".

За даними слідства, ексочільник наглядової ради від початку до кінця особисто контролював процеси всередині банку, аби уникнути перепон під час внесення застави за Галущенка.

Для реалізації цієї схеми посадовець також залучив керівницю департаменту фінансового моніторингу фінустанови Людмилу Снігур.

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту операції "Форест Гамп", призначивши ексочільнику правління "Сенс Банку" Олексію Ступаку заставу в розмірі 15 мільйонів гривень.

Також апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексдепутата Максима Микитася. Рішення було ухвалене за результатами розгляду апеляційних скарг захисту та оскарженню не підлягає.