Что же решил суд, рассказало Суспильное.

Смотрите также Сняли с поезда в 4 утра, – Галущенко рассказал детали своего задержания

Что решил ВАКС по Галущенко?

Суд частично удовлетворил жалобу экс-министра. Впрочем, его таки оставили под стражей до избрания меры пресечения.

Заседание по этому поводу запланировано на 17 февраля.

Напомним, что Галущенко вручили подозрение по делу "Мидас" относительно масштабных хищений в энергетике по двум статьям:

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней,

легализация имущества, полученного незаконным путем.

По мнению следствия, одним из эпизодов легализации является оплата Галущенко обучения детей в Швейцарии. Речь идет примерно о более чем 400 миллионах гривен.

"Это отдельный вопрос, я не хочу на него отвечать. Но поверьте, там все законным способом. Оно будет звучать по подозрению, когда будет рассматриваться мера", – одновременно уверял экс-министр в зале суда.

Также установлено, что дети Галущенко имеют документы на проживание в Швейцарии.

Другие заявления Галущенко, которые прозвучали на суде