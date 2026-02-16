Что же решил суд, рассказало Суспильное.
Смотрите также Сняли с поезда в 4 утра, – Галущенко рассказал детали своего задержания
Что решил ВАКС по Галущенко?
Суд частично удовлетворил жалобу экс-министра. Впрочем, его таки оставили под стражей до избрания меры пресечения.
Заседание по этому поводу запланировано на 17 февраля.
Напомним, что Галущенко вручили подозрение по делу "Мидас" относительно масштабных хищений в энергетике по двум статьям:
- создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней,
- легализация имущества, полученного незаконным путем.
По мнению следствия, одним из эпизодов легализации является оплата Галущенко обучения детей в Швейцарии. Речь идет примерно о более чем 400 миллионах гривен.
"Это отдельный вопрос, я не хочу на него отвечать. Но поверьте, там все законным способом. Оно будет звучать по подозрению, когда будет рассматриваться мера", – одновременно уверял экс-министр в зале суда.
Также установлено, что дети Галущенко имеют документы на проживание в Швейцарии.
Другие заявления Галущенко, которые прозвучали на суде
Экс-министр заявил, что брезгует знакомством с российским сенатором Деркачем. По его словам, они последний раз виделись в 2019 году, а познакомились, потому что тот работал с ним в администрации президента еще при Януковиче.
Также Галущенко назвал операцию "Мидас" "медийной историей".
Кроме того, экс-чиновник заявил, что ехал за границу, чтобы увидеть своих детей, и считает свое задержание незаконным. По словам Галущенко, с поезда его сняли в 4 утра, и только детективы НАБУ прибыли за ним в 9 часов утра. Также они осмотрели его вещи.