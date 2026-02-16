Що ж вирішив суд, розповіло Суспільне.

Дивіться також Зняли з потяга о 4 ранку, – Галущенко розповів деталі свого затримання

Що вирішив ВАКС щодо Галущенка?

Суд частково задовольнив скаргу ексміністра. Втім, його таки залишили під вартою до обрання запобіжного заходу.

Засідання щодо цього заплановане на 17 лютого.

Нагадаємо, що Галущенку вручили підозру у справі "Мідас" щодо масштабних розкрадань в енергетиці за двома статтями:

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній,

легалізація майна, отриманого незаконним шляхом.

На думку слідства, одним з епізодів легалізації є оплата Галущенком навчання дітей у Швейцарії. Йдеться приблизно про більш ніж 400 мільйонів гривень.

"Це окреме питання, я не хочу на нього відповідати. Але повірте, там все в законний спосіб. Воно звучатиме по підозрі, коли розглядатиметься запобіжний", – водночас запевняв ексміністр у залі суду.

Також встановлено, що діти Галущенка мають документи на проживання у Швейцарії.

Інші заяви Галущенка, які прозвучали на суді