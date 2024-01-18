Как отметили в Офисе генпрокурора, речь идет о подозреваемых по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ на сумму 1 миллиард гривен. Просят содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
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Гринкевича хотят содержать под стражей
В ведомстве отметили, что подозреваемые – два руководителя предприятий, а также их представитель. А в своем ходатайстве Офис генпрокурора просит применить к ним меры предосторожности. Речь идет о содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 500 миллионов гривен каждому.
Известно, что суд начал рассмотрение первого ходатайства. Также объявлен в розыск еще один участник преступной организации.
Роман Гринкевич объявлен в розыск
Собственно, о нем говорится в Офисе генпрокурора. Также известно, что в ГБР срочно обратились к украинцам.
К сожалению, должен констатировать, что его (Романа Гринкевича – 24 Канал) пока не нашли,
– заявили в ГБР.
Известно, что официально границу он не пересекал. В то же время, людей, которые могут иметь информацию о пребывании Романа Гринкевича, просят поделиться ею с сотрудниками правоохранительных органов.
Что угрожает Гринкевичу за закупки для Минобороны
- Накануне Игорю Гринкевичу и членам его семьи объявили о подозрении. Оно связано с делом поставок для Вооруженных Сил Украины.
- Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона отметила, что так называемого поставщика Минобороны, который по завышенным ценам поставлял необходимые вещи, могут приговорить к заключению на срок до 10 лет.
- Обратим внимание, что сам Игорь Гринкевич находится в СИЗО. Его задержали за попытку дать взятку в размере 500 тысяч долларов. Также он получил еще одно подозрение в мошенничестве и участии преступной организации.
- В ГБР также занимаются установлением того, кто еще может быть причастен к делу. По словам Татьяны Сапьян, проверят тех, кто делал заказ фирмам, связанным с Гринкевичем.