Як зазначили в Офісі генпрокурора, мовиться про підозрюваних у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ на суму 1 мільярд гривень. Просять про утримування під вартою з альтернативою внесення застави.
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Гринкевича хочуть утримувати під вартою
У відомстві зазначили, що підозрювані – двоє керівників підприємств, а також їхній представник. А у своєму клопотанні Офіс генпрокурора просить застосувати до них запобіжні заходи. Мовиться про утримування під вартою з альтернативою внесення застави сумою 500 мільйонів гривень кожному.
Відомо, що суд наразі розпочав розгляд першого клопотання. Також оголошений у розшук ще один учасник злочинної організації.
Романа Гринкевича оголосили у розшук
Власне, про нього мовиться в Офісі генпрокурора. Також відомо, що у ДБР терміново звернулися до українців.
На жаль, мушу констатувати, що його (Романа Гринкевича – 24 Канал) поки що не знайшли,
– заявили у ДБР.
Відомо, що офіційно кордон він не перетинав. Водночас людей, котрі можуть мати інформацію про перебування Романа Гринкевича, просять поділитися нею зі співробітниками правоохоронних органів.
Що загрожує Гринкевичу за закупки для Міноборони
- Напередодні Ігорю Гринкевичу та членам його родини оголосили про підозру. Вона пов'язана зі справою про постачання для Збройних Сил України.
- Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону зазначила, що так званого постачальника Міноборони, який за завищеними цінами поставляв необхідні речі, можуть засудити на ув'язнення на термін до 10 років.
- Звернімо увагу, що сам Ігор Гринкевич перебуває у СІЗО. Його затримали за спробу дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів. Також він отримав ще одну підозру у шахрайстві та участі у злочинній організації.
- У ДБР також займаються встановленням того, хто ще може бути причетним до справи. За словами Тетяни Сапьян, перевірять тих, хто робив замовлення фірмам, пов'язаним з Гринкевичем.