Як зазначили в Офісі генпрокурора, мовиться про підозрюваних у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ на суму 1 мільярд гривень. Просять про утримування під вартою з альтернативою внесення застави.

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Гринкевича хочуть утримувати під вартою

У відомстві зазначили, що підозрювані – двоє керівників підприємств, а також їхній представник. А у своєму клопотанні Офіс генпрокурора просить застосувати до них запобіжні заходи. Мовиться про утримування під вартою з альтернативою внесення застави сумою 500 мільйонів гривень кожному.

Відомо, що суд наразі розпочав розгляд першого клопотання. Також оголошений у розшук ще один учасник злочинної організації.

Романа Гринкевича оголосили у розшук

Власне, про нього мовиться в Офісі генпрокурора. Також відомо, що у ДБР терміново звернулися до українців.

На жаль, мушу констатувати, що його (Романа Гринкевича – 24 Канал) поки що не знайшли,

– заявили у ДБР.

Відомо, що офіційно кордон він не перетинав. Водночас людей, котрі можуть мати інформацію про перебування Романа Гринкевича, просять поділитися нею зі співробітниками правоохоронних органів.

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