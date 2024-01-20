Дело Мазепы: суд отправил под стражу брата бизнесмена, он в улучшенном СИЗО
Источник:Офис Генпрокурора
Суд избрал меру пресечения брату Игоря Мазепы – Юрию, который является одним из четырех подозреваемых в рамках дела о преступной организации.
Печерский районный суд Киева отправил Мазепу Юрия под стражу с альтернативой залогу 44 миллиона гривен.
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Подозреваемый находится в платной камере
"Суспильнэ" сообщило, что Юрий Мазепа пробудет под стражей до 27 февраля с возможностью внесения залога в 44 миллиона гривен. Хотя прокуратура просила арест с залогом в 500 миллионов.
Его уже поместили в СИЗО. hromadske пишет, что сначала адвокат Артем Крикун-Труш сообщил о том, что подозреваемый находится в помещении с улучшенными условиями. За то, чтобы подозреваемый оказался в платной камере, заплатили заранее.
Однако впоследствии адвокат отметил, что пребывание его подзащитного в платной камере пока не может подтвердить официально, однако такую информацию он получил от дежурного СИЗО.
Он заявил, что у Юрия Мазепы повышенное давление и сахар, а также протрузии в позвоночнике. Поэтому, мол, пребывание в платной камере "является не прихотью, а необходимостью".
Главное о деле
- Напомним, что бизнесмен и директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа подозреваются в организации схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС.
- Кроме Игоря, были задержаны еще три участника преступной организации, в частности, его брат. Однако, по данным ДБР, в преступную организацию входило почти два десятка фигурантов. В их числе известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие специалисты и представители госорганов.
- Суд уже избрал меру пресечения главному подозреваемому Игорю Мазепе. Он пробудет под стражей до 27 февраля с возможностью внесения залога в 349 700 000 гривен. Как и в случае с Юрием, это меньше, чем просила прокуратура.
- Также во время суда стороны защиты обоих братьев ходатайствовали об отводе прокурора, однако суд отказал.