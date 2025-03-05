Организовал отмывание более 140 миллионов: ГБР передало в суд дело экс-главы Одесского ТЦК

ГБР передало в суд дело экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП. Подозреваемый организовал отмывание имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований, работники которого уже завершили досудебное расследование. Имя фигуранта не называют, однако, вероятно, речь идет о Евгении Борисове, с которого начались скандалы с военкоматами в июле 2023 года.

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В чем подозревают Борисова

В ходе расследования правоохранители задокументировали, что члены семьи подозреваемого покупали ценные автомобили в Украине и вывозили их за границу. Кроме того, они приобрели элитную недвижимость за пределами страны на сумму более 190 миллионов гривен.

ГБР установило ряд зарубежных банковских счетов членов семьи и проследило движение средств. Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами превышает 140 миллионов гривен.

Это (отмывание – 24 Канал) осуществлялось путем финансовых операций, сделок, перемещения, изменения формы имущества, а также через действия, направленные на сокрытие его собственности, прав на него и источников происхождения,

– говорится в сообщении.

Борисова обвиняют по статье об организации легализации имущества, полученного преступным путем. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляли Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона и Офис Генерального прокурора.

Напомним, ранее в управление АРМА передали дом площадью 857 квадратных метров стоимостью 4 миллиона евро и офис площадью 223,9 квадратных метра стоимостью 510 миллионов евро на курорте Марбелья в Испании. Эта недвижимость принадлежала матери и жене бывшего военкома.

Кроме того, женщины владели автомобилями Mercedes-Benz EQV стоимостью 2,9 миллиона гривен, Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью 8,4 миллиона гривен и Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3 миллиона гривен.