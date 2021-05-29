Политическое убежище для Чауса: дело экс-судьи передали в Конституционный суд Молдовы

В Молдове отложили рассмотрение апелляции на отказ о предоставлении политического убежища Николаю Чаусу. Высшая судебная палата передала дело бывшего украинского судьи в Конституционный суд.
Таким образом молдавские судьи удовлетворили ходатайство адвоката Чауса. Защитник попросил отменить заключение относительно неконституционности толкования нескольких положений Административного кодекса.
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Суд удовлетворил ходатайство адвоката Чауса
Именно эти аргументы использовала для отказа в политическом убежище Чаусу администрация президента Молдовы в 2017 году.
Интерпол снял Чауса с розыска
Отметим, что в апреле скандально известного бывшего судью снял с розыска Интерпол. Установили, что якобы размещение информации об украинском экс-судье в информационной системе Интерпола не соответствовало их правилам. Чаус находился в международном розыске с 2016 года.
Что известно о Николае Чаусе
- Чаус работал судьей Днепровского районного суда города Киева.
- Его в 2016 году задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов, на заднем дворе дома обнаружили закопанные банки с деньгами.
- После этого Чаус убежал в Молдову.
- В апреле 2021 года экс-судью якобы похитили.
- Однако в мае Чаус записал видеообращение, в котором отметил, что в 2021 году его не похищали, а похищали гораздо раньше.
- В следующих видео бывший служитель Фемиды заверил, что намерен вернуться в Украину.