Политическое убежище для Чауса: дело экс-судьи передали в Конституционный суд Молдовы

В Молдове отложили рассмотрение апелляции на отказ о предоставлении политического убежища Николаю Чаусу. Высшая судебная палата передала дело бывшего украинского судьи в Конституционный суд.

Таким образом молдавские судьи удовлетворили ходатайство адвоката Чауса. Защитник попросил отменить заключение относительно неконституционности толкования нескольких положений Административного кодекса.

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Суд удовлетворил ходатайство адвоката Чауса

Именно эти аргументы использовала для отказа в политическом убежище Чаусу администрация президента Молдовы в 2017 году.

Интерпол снял Чауса с розыска

Отметим, что в апреле скандально известного бывшего судью снял с розыска Интерпол. Установили, что якобы размещение информации об украинском экс-судье в информационной системе Интерпола не соответствовало их правилам. Чаус находился в международном розыске с 2016 года.

Что известно о Николае Чаусе