Таким чином молдовські судді задовольнили клопотання адвоката Чауса. Захисник попросив скасувати виняток щодо неконституційності тлумачення кількох положень Адміністративного кодексу.

До теми Тему качають проросійські ЗМІ, – Кулеба про справу Чауса й відносини з Молдовою

Суд задовольнив клопотання адвоката Чауса

Саме ці аргументи використала для відмови у політичному притулку Чаусу адміністрація президента Молдови у 2017 році.

Інтерпол зняв Чауса з розшуку

Зазначимо, що у квітні скандально відомого колишнього суддю зняв з розшуку Інтерпол. Встановили, що нібито розміщення інформації про українського екссуддю в інформаційній системі Інтерполу не відповідало їхнім правилам. Чаус перебував у міжнародному розшуку з 2016 року.

Що відомо про Миколу Чауса