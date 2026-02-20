Об этом сообщает издание Bloomberg.

Какую компенсанцию получат жертвы Джеффри Эпштейна?

По данным Bloomberg, договоренность должна поставить точку в претензиях группы потерпевших, которая, по словам их адвоката, насчитывает не менее 40 женщин. Ранее в рамках Программы компенсаций жертв Эпштейна уже было выплачено 121 миллион долларов 136 заявительницам, а еще 48 миллионов получили 59 пострадавших.

Соисполнители наследства – Даррен Индайк и Ричард Кан, которые в свое время работали юристом и бухгалтером Эпштейна, – не признают никакой вины. В то же время они согласились на финансовое урегулирование. Средства на компенсации будут предоставляться именно из имущества покойного.

Проект соглашения еще должен одобрить федеральный судья в Нью-Йорке. После утверждения документ вступит в силу. Согласно условиям, сумма составит 35 миллионов долларов, если в группу будет входить более 40 женщин, или 25 миллионов – если их будет меньше.

Представитель соисполнителей отметил, что ни одна из заявительниц не выдвигала против Индайка или Кана обвинений в сексуальном насилии или сокрытии преступлений.

Иск рассматривается в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка под названием Ward v. Indyke.

Ожидается, что эта договоренность станет финальным этапом многолетнего процесса компенсаций в деле, которое превратилось в один из самых резонансных скандалов в США.

