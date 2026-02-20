Про це повідомляє видання Bloomberg.

Яку компенсанцію отримають жертви Джеффрі Епштейна?

За даними Bloomberg, домовленість має поставити крапку в претензіях групи потерпілих, яка, за словами їхнього адвоката, налічує щонайменше 40 жінок. Раніше в межах Програми компенсацій жертв Епштейна вже було виплачено 121 мільйон доларів 136 заявницям, а ще 48 мільйонів отримали 59 постраждалих.

Співвиконавці спадщини – Даррен Індайк і Річард Кан, які свого часу працювали юристом і бухгалтером Епштейна, – не визнають жодної провини. Водночас вони погодилися на фінансове врегулювання. Кошти на компенсації надаватимуться саме з майна покійного.

Проєкт угоди ще має схвалити федеральний суддя у Нью-Йорку. Після затвердження документ набуде чинності. Згідно з умовами, сума становитиме 35 мільйонів доларів, якщо до групи входитиме понад 40 жінок, або 25 мільйонів – якщо їх буде менше.

Представник співвиконавців наголосив, що жодна із заявниць не висувала проти Індайка чи Кана звинувачень у сексуальному насильстві або приховуванні злочинів.

Позов розглядається у Федеральному суді Південного округу Нью-Йорка під назвою Ward v. Indyke.

Очікується, що ця домовленість стане фінальним етапом багаторічного процесу компенсацій у справі, яка перетворилася на один із найрезонансніших скандалів у США.

Про що розповідали жервти Епштейна?