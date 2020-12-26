В России Конституционный суд заявил, что российское правительство может не выполнять решение международного арбитража в Гааге по делу ЮКОСа. Говорится о выплате 57 миллиардов долларов бывшим владельцам компании, у которых забрали активы. ЮКОС в свое время был крупнейшей нефтяной компанией России.

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Суд опубликовал разъяснение своего постановления от 2012 года. В нем говорится о проверке федерального закона о международных договорах. Теперь же Конституционный суд РФ дополнил старое решение новой позицией, которая фактически позволяет российскому правительству не выполнять решение международного арбитража в Гааге. Соответствующая информация появилась на сайте КС РФ.

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Согласно документу за 2012 год, суд разрешил применять нератифицированные международные соглашения и такие, которые еще не вступили в силу. Это решение распространялось и на договор об Энергетической хартии. Собственно на последний документ опирались акционеры ЮКОСа при подаче иска в международный арбитраж. И учитывая его Гаага в 2014 году взыскала с России по искам экс-акционеров ЮКОСа 50 миллиардов долларов (сумма долга пока превышает 57 миллиардов).

В феврале 2020 года апелляционный суд в Гааге оставил в силе решение международного арбитража. Но Россия их не выполнила и подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов. Для подкрепления своей позиции правительство России обратилось в КС РФ.

В итоге Конституционный суд разъяснил, что постановление от 2012 года не является документом, согласно которому можно допустить передачу споров в международный суд. Итак, правительство России может подписывать инвестиционные договоры, но споры по ним следует рассматривать в России. А для их рассмотрения за рубежом должен быть отдельный закон.

В самом же российском Кабмине заявили, что их предшественники (в частности, в 1994 году) не имели права делегировать международному арбитражу разрешение споров иностранных инвесторов. По их словам, менять "компетенцию российских судов" правительство – не уполномочено.

Таким образом, КС РФ через 26 лет после подписания Договора об энергетической хартии признал неконституционным рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа.

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Рассмотрение дела началось в 2005 году.

В 2014 году Третейский суд постановил, что Россия фактически экспроприировала компанию в ее законных владельцев. По версии суда, власти страны специально добивались банкротства компании, чтобы получить ее активы и убрать главу ЮКОСа Михаила Ходорковского из политики.

Позже это решение Россия обжаловала. А позже Окружной суд в Гааге его отменил.

В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда и вновь обязал Россию выплатить компенсацию в 57 млрд долларов (50 миллиардов основная сумма по иску и 7 миллиардов как проценты). В решении суд, помимо прочего, указывал на противоречия в правовой позиции российской стороны. А в качестве аргумента приводил и коллизию с юридическим оформлением аннексии Крыма.

23 марта 2016 года стало известно, что российские правоохранители якобы получили доказательства незаконности приобретения ЮКОСа акций. Это может стать основанием для предъявления новых обвинений Михаилу Ходорковскому и другим бывшим совладельцам нефтяной компании

Основным претендентом на компенсацию может быть бывший вице-президент нефтяной компании и член Совета Федерации от Мордовии Леонид Невзлин. В России его заочно приговорили к пожизненному заключению за организацию убийств. Он называет свое преследование политическим, настаивает на своей невиновности. Недавно Невзлина удалили с международной базы розыска Интерпола.

Заметим! Активы ЮКОСа достались госпредприятию Роснефть во главе с Игорем Сечиным. Это давний друг президента России Владимира Путина. Бывшего владельца компании Михаила Ходорковского отправили в тюрьму, откуда после 10 лет его освободили. Сейчас Ходоровский вынужденно находится за границей.