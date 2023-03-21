ВАКС сменил меру пресечения экс-заместителю руководителя Минрегиона Лозинскому на домашний арест

Высший антикоррупционный суд на заседании 17 марта изменил меру пресечения бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Обвинение требовало продления содержания под стражей. Также ВАКС отклонил ходатайство об отводе судьи Ярослава Шкодина.

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Детали дела Лозинского

Ранее в НАБУ установили, что родная сестра судьи Шкодина – Ирина, соавтор ряда научных работ другого фигуранта по делу – заместителя директора по управлению проектами госинститута "УкрНИИводоканалпроект" Максима Бабенко. Именно для этого института, по версии следствия, закупали оборудование, за которое Лозинский якобы получил взятку.

Роль Бабенко по делу еще не устанавливается. Также родная сестра судьи работает и дружит с женой Бабенко, утверждают детективы. И считают, что родственница судьи может быть заинтересована в непривлечении Бабенко ответственности.

17 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокуроров и назначила экс-заместителю министра развития общин и территорий Украины Василию Лозинскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 50 миллионов гривен.

Что известно о деле Лозинского